Ascolti tv, la Nazionale conquista più della d’Urso: gli Azzurri dribblano la finale del GF

Italiani, popolo di tifosi. Sarà per quel malessere latente dettato dalla mancata partecipazione ai Mondiali di Russia 2018, sarà per il fascino irresistibile dell’azzurro Nazionale che resetta i dissapori tra squadre e unisce tutti in un corale sostegno, fatto è che ieri, 4 giugno, oltre 6 milioni di telespettatori si sono sintonizzati su Rai Uno per la partita amichevole tra Italia e Olanda, le due grandi escluse dalla competizione più importante.

Per la precisione, 6.020.000 - share 24,22% - sono stati coloro che hanno sperato in qualcosa di più di un mero pareggio 1-1, mentre 3.797.000 telespettatori (share 23,64%) nella stessa fascia oraria, attendevano di sapere chi tra Alberto, Matteo, Lucia e Alessia sarebbe diventato il vincitore di questa breve ma intensa edizione del Grande Fratello (qui la proclamazione del vincitore e tutti i momenti cult della finale).

Il distacco dall’ultima puntata del GF di e con Barbara d’Urso è stato minimo nel tempo di sovrapposizione, ma è servito a confermare che in Italia ci sono certezze televisive assolute che non temono rivali: il Commissario Montalbano, il Festival di Sanremo e la Nazionale, appunto. E menomale.

Tuttavia, per quanto in media con le precedenti puntate, il risultato di ascolti della finale del Grande Fratello 15 è, in termini di telespettatori medi (3.797.000), la peggiore edizione di sempre (4,3 milioni per il GF14, 4,7 milioni il GF13, 3,9 milioni per il GF12). Quanto allo share del 23.6%, si tratta del terzo peggior risultato da quando il format è andato in onda su Canale 5 ad inizio anni 2000 (20% per il GF12, 22% per il GF14).

Ascolti tv lunedì 4 giugno

Rai1 Italia Vs Olanda 6.020.000 telespettatori 24,2% share

Rai2 Trespass 1.521.000 telespettatori 6,2% share

Rai3 Report 1.752.000 telespettatori 7,3% share

Rete4 Banana Joe 1.154.000 telespettatori 5,1% share

Canale 5 Grande Fratello 3.797.000 telespettatori 23,6% share

Italia 1 Scontro tra Titani 1.297.000 telespettatori 5,6% share

La7 Assassinio sul treno 945.000 telespettatori 3,9% share

Tv8 Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato 344.000 telespettatori 1,9% share

Nove Tra le nuvole 434.000 telespettatori 1,9% share