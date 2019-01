Gerry Scotti Vs Paola Perego: la sfida del venerdì sera ha (ancora) un solo vincitore

E’ ancora lui, Gerry Scotti e il suo rodatissimo ‘Chi vuol essere milionario?’ a vincere la sfida degli ascolti tv di venerdì 25 gennaio 2019.

Come nelle puntate precedenti, su Canale 5 il quiz show in onda in prima serata è stato seguito da 3.034.000 spettatori con il 14.4% di share, risultando il programma più visto del prime time.

Anche stavolta Paola Perego si accontenta del secondo posto: 2.571.000 sono stati gli spettatori che hanno seguito le prove impossibili dei concorrenti di 'Superbrain - Le Supermenti' che hanno portato a Rai Uno il 12.2% di share.

Al terzo posto, testa a testa tra 'The Good Doctor' su Rai2, con 1.519.000 spettatori e il 6.7% di share, e 'Quarto Grado' su Rete4, con 1.498.000 spettatori e l'8.1% di share.

Ascolti tv del 25 gennaio 2019

A seguire, tra gli ascolti di prime time: 'Italia's Got talent' su Tv8 (1.457.000 spettatori, share 6.2%), 'Viva l'Italia' su Rai3 (1.383.000 spettatori, share 5.7%), 'Propaganda Live' su La7 (1.001.000 spettatori, share 5.5%), 'Mai Dire Talk' su Italia1 (709.000 spettatori, share 3.6%), 'I Migliori Fratelli di Crozza' sul Nove (506.000 spettatori, share 2.1%).

Ottimo, subito dopo il Tg1, l'esordio di 'Prima Festival', la strisciaquotidiana che da ieri e fino al 9 febbraio andrà in onda dal teatro Ariston di Sanremo: il programma, condotto da Anna Ferzetti e Simone Montedoro ha totalizzato, su Rai1, 4.278.00 spettatori, con il 17,8% di share.

In seconda serata, su Rai2, l'esordio di 'Povera Patria', il nuovo talk politico affidato ad Annalisa Bruchi, Alessandro Giuli e Aldo Cazzullo, è stato seguito da 501.000 spettatori, con il 5,9% di share.