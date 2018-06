Ascolti tv, grande risultato per Proietti: i suoi ‘Cavalli di battaglia’ si aggiudicano la serata

Un sabato sera all’insegna della grande comicità quella trasmessa ieri 9 giugno da Rai1 che ha mandato in onda in replica "Cavalli di battaglia" , lo show del mattatore Gigi Proietti.

Nella serie in quattro puntate "Una pallottola nel cuore 2" Gigi Proietti rientra nella redazione da dove partono le sue indagini: tenace, ironico, infaticabile ,percorre in lungo e largo le strade di Roma per far luce sui misteri