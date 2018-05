Ascolti tv, "La mafia uccide solo d'estate" non ha rivali (in ogni senso)

E' un time out necessario a riprender fiato quello del giovedì sera, tra i programmi bomba di inizio settimana - in primis il Grande Fratello e la nuova fiction "Il Capitano Maria" - e la sfida fra colossi il sabato sera. La Rai (furbamente?) ha pensato bene di piazzare sulla rete ammiraglia "La mafia uccide solo d'estate", che da tre settimane sta registrando buonissimi ascolti.

L'assenza - o quasi - di una reale controprogrammazione potrebbe far pensar "male", anche se di fatto la fiction ideata da Pif - arrivata alla seconda stagione - piace. La terza puntata, in onda su Rai 1 giovedì 10 maggio, è stata vista da 3.738.000 telespettatori e il 16,5% di share. Secondo posto per Italia 1 che con "Le Iene" ha totalizzato 1.973.000 telespettatori e il 10,7%, mentre su Canale 5 "Storia di una ladra di libri" è stata vista da 1.891.000 telespettatori pari al 9,7% di share.

Seguono gli altri programmi della prima serata: su Rai 2 la finale della quinta stagione di "The Voice of Italy" (1.750.000 telespettatori, 10% di share), "Piazza Pulita" su La7 (1.241.000 telespettatori, 6,8% di share), "Quinta Colonna" su Rete 4 (1.015.000 telespettatori,l 5,3% di share), "M" di Michele Santoro su Rai 3 (737.000 telespettatori, 3,1% di share), "Camionisti in trattoria" sul Nove (382.000 telespettatori, 1,5% di share), "Il Grinta" su Tv8 (327.000 telespettatori, 1,4% di share).