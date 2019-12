Ascolti tv, bene la docufiction su Piazza Fontana ma non basta: vince 'All together now'

'All together now' si porta a casa il prime time di giovedì 12 dicembre. Il talent condotto da Michelle Hunziker con J-Ax, in onda su Canale 5, è stato il programma più seguito con 2.570.000 spettatori e il 14.2% di share. A poca distanza la docufiction 'Io Ricordo Piazza Fontana', che si piazza al secondo posto con 2.406.000 spettatori e il 10.5% di share.

Testa a testa al terzo posto tre 'Pretty Princess' su Rai2, con 1.351.000 spettatori e il 5.9% di share, e 'Divergent' su Italia 1, con 1.341.000 spettatori e il 6.5% di share.

Ascolti tv di giovedì 12 dicembre: prime time

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Stati Generali' su Rai3 (1.145.000 spettatori, share 5.6%), 'PiazzaPulita' su La7 (1.094.000 spettatori, share 5.2%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.086.000 spettatori, share 6.1%), 'X Factor' su Tv8 (622.000 spettatori, share 2.9%), 'Umberto B. - Il Senatur' sul Nove (204.000 spettatori, share 0.9%).