Ascolti tv, Amendola senza rivali: "Nero a metà" dilaga nel prime time

Impossibile per Mediaset arginare "Nero a metà". Asfaltato per quattro settimane di fila il Grande Fratello Vip, la fiction con Claudio Amendola in onda su Rai 1 continua a dilagare nel prime time, anche se il penultimo appuntamento è stato spostato al giovedì.

I due episodi della quinta puntata hanno ottenuto 4.932.000 telespettatori e il 19,89% il primo, e 4.585.000 con il 22,59% il secondo. Canale 5, invece, con il film "L'amore non va in vacanza" ha totalizzato 1.734.000 telespettatori e uno share del 9,20%. Terzo gradino del podio per Rai 3 con il film "Aspettando il re" visto da 1.387.000 telespettatori pari al 5,79%.

La finale di "X Factor 12", che ha visto trionfare il rapper Anastasio, su Tv8 ha conquistato 1.154.000 telespettatori e uno share del 5,4% - conquistando il titolo di edizione più vista di sempre - mentre Rai 2 con "Unici: Luciano Pavarotti - Un mito semplice" ha ottenuto 1.125.000 telespettatori e uno share del 5,29%. Su La7 "Piazzapulita" ha totalizzato 911.000 telespettatori e uno share del 5,04%, mentre Italia 1 con "Mai Dire Talk" ha registrato 794.000 telespettatori e il 4,25% di share. Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Retquattro, con "W l'Italia oggi e domani", visto da 596.000 telespettatori (3,34%), e Nove, con "I Grandi Papi" (195.000 telespettatori, share 0,8%).

Nell'access prime time domina Rai 1 con "I Soliti Ignoti - Il Ritorno", visto da 4.774.000 telespettatori pari al 19,10% di share, mentre Canale 5 con "Striscia la notizia" ha ottenuto 4.340.000 telespettatori con il 17,24%. Nel preserale è ancora la rete ammiraglia di Viale Mazzini a occupare il più alto gradino del podio con "L'Eredità", che ha totalizzato 4.336.000 telespettatori con il 22,33%, contro i 3.693.000 e il 19,34% di "The Wall" su canale 5.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9.151.000 telespettatori e il 37,02% di share (Mediaset: 6.778.000 e il 27,42%), la seconda serata, con 3.674.000 e il 31,67 (Mediaset: 2.940.000 e il 25,35%), e l'intera giornata con 3.799.000 telespettatori e il 37,06% di share (Mediaset: 2.972.000 e il 28,99%).