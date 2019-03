Ascolti tv, altra mazzata per Gerry Scotti: 'Che Dio ci aiuti' inarrivabile

Nel prime time del giovedì si può quasi dire che non c'è partita. Ancora una vittoria per 'Che Dio ci aiuti 5', che nella sfida dell'Auditel doppia - facendo anche qualcosa in più - il rivale di tutto rispetto su Canale 5. Niente da fare, anche questa settimana, per Gerry Scotti che con il suo 'Chi vuol essere milionario?' si ferma al secondo posto con 2.357.000 telespettatori pari a uno share del 12,1%. Svetta sul podio, invece, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci nei panni dell'amatissima Suor Angela, che conquista 5.646.000 telespettatori pari a uno share del 21,86%.

Medaglia di bronzo per la partita di Europa League Inter-Eintracht Frankfurt, vista da 2.266.000 telespettatori pari a uno share dell'8,9%. Fuori dal podio, su Italia 1 il film 'Fast & Furious 6' è stato seguito da 1.596.000 telespettatori pari a uno share del 7,20% mentre su Rai 3 il film 'Capitan Fantastic' è stato visto da 1.091.000 telespettatori pari a uno share del 4,41%. Su La7 'PiazzaPulita' ha ottenuto 896.000 telespettatori e uno share 4,85%.

Testa a testa tra i programmi informativi 'Popolo Sovrano' e 'Dritto e Rovescio'. Mentre il programma targato Rai è stato seguito da 604.000 telespettatori contro 589.000 telespettatori ottenuti da quello di Mediaset, il programma condotto da Paolo Del Debbio ha ottenuto uno share del 3,18% contro il 2,88% del rivale. Su Nove 'Sirene - L'omicidio del piccolo Loris' è stato seguito da 334.000 telespettatori pari a uno share dell'1,6%.

Ascolti tv di giovedì 14 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time su Rai 1 'Soliti Ignoti - Il ritorno' è stato seguito da 5.148.000 telespettatori pari a uno share del 19,63% mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' è stato visto da 4.285.000 telespettatori pari a uno share del 16,3%. Nella fascia preserale sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'L'Eredità' ha totalizzato 5.119.000 telespettatori pari a uno share del 24,74% mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato seguito da 3.953.000 telespettatori pari a uno share del 19,55%.

Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.997.000 telespettatori e uno share del 34,72%, la seconda con 3.764.000 telespettatori e uno share del 31,65% e le 24 ore con 3.746.000 telespettatori e uno share del 35,87%.