Ascolti tv, Celentano va giù (nonostante Maria De Filippi): 'Un passo dal cielo' vince il prime time

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time che in seconda serata e nelle 24 ore.

In access prime time si è confermato vincente 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1 con 5.492.000 spettatori e il 21.3% di share. Mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' ha registrato 4.581.000 spettatori e il 17.7% di share. Vittoria si Rai1 anche nel preserale dove 'L'Eredità' ha totalizzato 4.960.000 spettatori e il 24.6% di share, battendo 'Caduta Libera' di Canale 5, che ha ottenuto 3.929.000 spettatori con il 20% di share. In seconda serata il programma più visto è stato 'Porta a Porta', sempre su Rai1, con 991.000 spettatori e l'11.2% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time : 'The Transporter' su Italia 1 (1.515.000 spettatori, share 6.2%), 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.205.000 spettatori, share 6.7%), 'PiazzaPulita' su La7 (998.000 spettatori, share 5.4%), 'The Avengers' su Rai2 (995.000 spettatori, share 4.4%), 'Spiderman 2' su TV8 (382.000 spettatori, share 1.7%), 'Indovina chi' sul Nove (333.000 spettatori, share 1.4%).

A vincere il prime time del 14 novembre è 'Un passo dal cielo 5' : l'ultima puntata della fiction di Rai1 ha conquistato 4.966.000 spettatori e il 22.3% di share, risultando ancora una volta il programma più seguito del giovedì sera. Terzo piazzamento per 'A Raccontare comincia Tu' di Raffaella Carrà su Rai3, con 1.923.000 spettatori e l'8.2% di share.

Ha cantato i suoi successi più belli con due spalle d'eccezione (oltre che eccezionali) come Gianni Morandi e Maria De Filippi , ha intavolato uno spettacolo decisamente più scorrevole rispetto a quello della settimana scorsa, eppure i numeri non premiano Adriano Celentano . Il Molleggiato si deve accontentare del secondo posto del podio Auditel: 'Adrian Live - Questa è la Storia...' ha totalizzato 3.439.000 spettatori e il 13.7% di share ( la prima puntata era stata seguita il 7 novembre da 3.869.000 spettatori con il 15.42% di share ) e il cartoon 'Adrian' con 1.527.000 spettatori e l'8.7% di share (il 7 novembre erano stati 1 milione 859mila spettatori, pari al 10,44%).

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Adriano Celentano promuove Pisapia. "Bravo Giuliano", "sei Rock", così il Molleggiato canta le sue lodi sul suo blog per come ha aggiustato la Darsena di Milano, anche con una canzone e un video in cui balla proprio alla Darsena restaurata, mettendola a confronto con immagini della Milano degli anni '30 e '50