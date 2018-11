Ascolti tv, Rai 1 vola con "L'Allieva"

Le fiction sono una certezza in casa Rai. Dopo lo straordinario successo de "I Bastardi di Pizzofalcone 2", Rai 1 continua ad aggiudicarsi il prime time con la seconda stagione di un'altra serie molto amata dal pubblico, "L'Allieva", in onda il giovedì sera, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi nei panni dei protagonisti.

La quarta punatata ha ottenuto 5.607.000 telespettatori e il 22,12% di share nel primo episodio, e 4.898.000 con il 23,46% nel secondo. La partita Croazia-Spagna in onda su Canale 5, invece, si è aggiudicata 2.594.000 telespettatori e uno share del 10,40%. Terzo gradino del podio per Rai 2 con Su Rai 2 "Pechino Express - Viaggio in Africa", seguito da 1.568.000 telespettatori pari al 7,51% di share.

Su Italia 1 il film "I Fantastici 4" ha ottenuto 1.302.000 telespettatori e il 6% di share, seguito dalla "Tv delle ragazze - Gli Stati Generali" che su Rai 3 ha conquistato 1.214.000 telespettatori e il 5,89% di share. La7 con "Piazzapulita" ha avuto un seguito di 1.038.000 telespettatori con il 5,69% di share, mentre Tv8 con il film "Salt" ha totalizzato 640.000 spettatori con il 2,7% di share.

Chiudono la classifica degli ascolti del prime time di ieri Retequattro, che con "W l'Italia oggi e domani", ha interessato 611.000 telespettatori pari al 3,42% di share, e Nove che con "Oggi Sposi" ha registrato 383.000 telespettatori e l'1,8%.

Rai 1 si è aggiudicata anche l'access prime time con "I Soliti Ignoti - Il Ritorno", visto da 5.297.000 telespettatori pari al 21,05% di share, mentre Canale 5 con "Striscina la Notizina" ha ottenuto 3.953.000 telespettatori e uno share del 16,7%. E' invece testa a testa tra Canale 5 e Rai 1 nel preserale dove "L'Eredità", sulla rete ammiraglia Rai, ha ottenuto 4.370.000 telespettatori e il 22,31% di share, e la trasmissione targata Mediaset, "Caduta Libera", ne ha registrati invece 4.306.000 pari al 22,41%.

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.052.000 telespettatori e il 40,21% di share (Mediaset: 6.651.000 e il 26,61%), la seconda serata, con 4.211.000 e il 37,66% (Mediaset: 2.658.000 e il 23,77%), e l'intera giornata con 3.735.000 telespettatori e il 37,74% di share (Mediaset: 2.991.000 e il 30,22%).