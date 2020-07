Ascolti tv, 'Temptation Island' vola: quasi 4 milioni e oltre il 22% di share

'Temptation Island' cresce di settimana in settimana, imponendosi come il programma dell'estate. La terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato il prime time di giovedì 16 luglio grazie a 3.720.000 spettatori pari al 22.6% di share, staccando di netto la fiction 'Che Dio ci aiuti', in replica su Rai1, che ha totalizzato 1.936.000 spettatori pari all'11.5% di share. Al terzo posto Italia 1 con il film 'L'alba del pianeta delle scimmie' con 1.013.000 spettatori e il 5.3% di share.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di giovedì 16 luglio: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, Rai3 con 'In arte Gianna Nannini', che ha registrato 914.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%; Rai2 con 'Hawaii Five-0', che ha totalizzato 911.000 spettatori pari al 4.3% di share mentre 'NCIS New Orleans' 793.000 con il 4.2%; La7 con 'In Onda' (681.000 spettatori, share del 3.5%); Rete 4 con 'I Legnanesi' (659.000 spettatori con il 3.6% di share). Chiudono TV8 con 'Paura in volo' (417.000 spettatori, 2.1% di share) e Nove con 'Babbo Natale non viene dal nord' (221.000 spettatori, 1.1% di share).