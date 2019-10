Ascolti tv, stangata per 'Eurogames' doppiato da 'Un passo dal cielo'

Doccia gelata per Mediaset. 'Eurogames' non solo non decolla ma sembra colare a picco: la puntata di giovedì 17 ottobre ha ottenuto 1.944.000 spettatori e il 9.8% di share, praticamente la metà rispetto a 'Un passo dal cielo' in onda su Rai1. La fiction con Daniele Liotti ha vinto il prime time grazie a 4.281.000 spettatori e il 19.5% di share.

Un risultato disastroso per il programma condotto da Ilary Blasi, anche se lei ha fatto sapere di non badare ai numeri: "Dati e risultati li lascio agli altri, non ci ho mai badato. Ce ne faremo una ragione. Non è che muore qualcuno, sono altre le tragedie".

A seguire, tra gli altri ascolti della prima serata: 'Dritto e Rovescio' su Rete4 (1.223.000 spettatori, share 7%), 'PiazzaPulita' su La7 (981.000 spettatori, share 5.5%), 'Il Palazzo del Vicerè' su Rai3 (967.000 spettatori, share 4.1%), 'Maledetti Amici Miei' su Rai2 (876.000 spettatori, share 4.4%), 'Creed - Nato per combattere' su Tv8 (594.000 spettatori, share 2.8%), 'Il Caso Vannini - Nove racconta' sul Nove (401.000 spettatori, share 1.7%).