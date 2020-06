Ascolti tv, vince 'Chi Dio ci aiuti': ottimo esordio per 'Chernobyl' su La7

'Che Dio ci aiuti' vince anche in replica. Il quinto e sesto episodio (della quinta stagione), in onda su Rai Uno, si aggiudicano il prime time di giovedì 18 giugno. Nel dettaglio, il primo episodio ha ottenuto 2.914.000 telespettatori e il 12,82% di share, mentre il secondo ne ha registrati 2.375.000 con il 13,14%. Canale 5 con la serie 'New Amsterdam II' ha ottenuto 1.869.000 telespettatori e il 10,38%, mentre sul terzo gradino del podio si è piazzata, per numero di telespettatori, Rai Due con il film 'Paradise Beach: dentro l'incubo', conquistandone 1.433.000 pari al 6,36% di share.

Ascolti tv di giovedì 18 giugno: prime time

A seguire, gli altri programmi della prima serata: su La7 'Chernobyl' (1.346.000 telespettatori, share 6,48%); su Retequattro 'Dritto e Rovescio' (1.261.000 telespettatori, share 7,54%); su Italia 1 'Emigratis 2 - #Rivediamoli' (1.073.000 telespettatori, share 5,38%); su Rai Tre 'Ogni cosa è illuminata' (609.000 telespettatori, share 2,89%); su Tv8 il film 'Un'estate da ricordare' (497.000 telespettatori, share 2,18%); sul Nove 'Restaurant Swap - Cambio Ristorante' (318.000 telespettatori, share 1,4%).

Ascolti tv di giovedì 18 giugno: le altre fasce

Nell'access prime time 'Soliti Ignoti - Il ritorno' su Rai1 ha raccolto 4.839.000 telespettatori e il 20,99% di share, mentre su Canale 5 'Striscia la notizia' ne ha registrati 4.142.000 con il 17,87%. Anche nel preserale Rai1 domina con 'L'Eredità per l'Italia', visto da 3.672.000 telespettatori pari al 22,39%, mentre su Canale 5 'Avanti un altro!' ne ha totalizzati 2.756.000 con il 17,48% di share. Nel complesso le reti Mediaset si sono aggiudicate la prima serata con 8.074.000 telespettatori e il 35,31, la seconda serata con 3.812.000 e il 34,08%, e l'intera giornata con 3.189.000 telespettatori e il 33,33% di share.