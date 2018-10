Ascolti tv, boom per il finale di "Non dirlo al mio capo 2": mistero sulla terza stagione

Due su due. Anche la seconda stagione di "Non dirlo al mio capo" si conferma leader di ascolti, conquistando quest'anno la prima serata del giovedì. L'ultima puntata della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, in onda su Rai 1, ha totalizzato 5.061.000 telespettatori e il 22,7% di share.

Un successo straordinario che potrebbe dare il via libera alla terza stagione, attesissima dai fan. Sulla prossima serie, però, non circolano ancora indiscrezioni, solo qualche dichiarazione dei protagonisti. Se Vanessa Incontrada si è detta disponibile a vestire per un'altra stagione i panni di Lisa, Lino Guanciale frena. "Mi sono dato una regola - ha dichiarato l'attore a Tv Sorrisi e Canzoni - a meno di casi straordinari, non vado oltre la seconda stagione. Perché ci vuole tanto tempo per girare una serie, mentre è bene poter fare anche cose diverse. Insomma, vediamo".

Al secondo posto nella prima serata di giovedì 18 ottobre, su Canale 5, il film "Unknow - Senza identità", con 1.902.000 telespettatori e il 9% di share. Terzo piazzamento, su Rai 2, per "Pechino Express - Viaggio in Africa", con 1.651.000 telespettatori e il 7,6% di share. A seguire, tra gli altri ascolti del prime time, il film "Money Monster - L'altra faccia del denaro" su Rai 3 (1.457.000 telespettatori, share 6,1%), "Big Show" su Italia 1 (1.254.000 telespettatori, share 6,1%), "Piazzapulita" su La7 (1.176.000 telespettatori, share 6,4%), "W l'Italia Oggi e Domani" su Rete4 (876.000 telespettatori, share 4,8%), il film "Spider-Man 2" su Tv8 (412.000 telespettatori, share 1,8%).

Vittoria di Rai 1 anche nell'access prime time, con "Soliti Ignoti" che ottiene 5.040.000 telespettatori (share 20,58%), battendo "Striscia la notizia" di Canale 5 (4059.000 telespettatori, share 16,49%). Anche nel preserale primeggia Rai 1 con "L'Eredità" che ottiene 4.302.000 telespettatori (share 23,65) prevalendo su "Caduta Libera" di Canale 5 (3.436.000 telespettatori, share 19,63%).

In seconda serata il programma più visto è stato "Porta a Porta" su Rai 1 con 1.250.000 telespettatori e il 14% di share, ma su Canale 5 "L'Intervista" di Maurizio Costanzo a Carlo Conti ha totalizzato comunque un ottimo ascolto, con 855.000 telespettatori pari ad uno share del 10.9%.

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (con 9.571.000 telespettatori contro 7.263.000) che in seconda serata (con 4.023.000 telespettatori contro 3.229.000) e nelle 24 ore (con 3.546.000 telespettatori contro 2.981.000).