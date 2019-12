Ascolti tv, Amadeus non vola con Sanremo Giovani: vince 'All Together Now'

Prove generali per Amadeus a poco più di un mese dal debutto all'Ariston. La finale di Sanremo Giovani, in onda su Rai1, ha ottenuto un buon risultato in termini di ascolti - oltre che di show - ma non è bastato a vincere la concorrenza: 2.332.000 spettatori pari al 13% di share, contro i 2.583.000 e il 14.7% di share di 'All Together Now', su Canale 5, che vince il prime time di giovedì 19 dicembre.

Amadeus si accontenta dunque del secondo posto, mentre al terzo si piazza Rai2 con il film 'Principe azzurro cercasi' con 1.426.000 telespettatori e il 6,5% di share.

Ascolti tv di giovedì 19 dicembre: prime time

A seguire, su Italia1 il film 'Insurgent' è stato seguito da 1.212.000 telespettatori (share 5,57%) mentre su Retequattro 'Dritto e rovescio' ha ottenuto 1.115.000 telespettatori (share 6,51%). Su Rai3 'La ragazza del treno', adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Paula Hawkins, con Emily Blunt e Luke Evans è stato visto da 1.061.000 telespettatori con il 4,7% di share. Su La7 'Piazzapulita' ha ottenuto 1.030.000 telespettatori pari a uno share del 5,9%. Chiudono gli ascolti del prime time il film 'Reventant - Redivivo' che su Tv8 è stato visto da 495.000 telespettatori con uno share 2.6% e 'I pinguini di Mr. Popper', seguito su Nove da 349.000 telespettatori (share dell'1,6%).