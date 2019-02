Ascolti tv, stangata per Gerry Scotti: il Milionario ko, "Che Dio ci aiuti" vola

Le vie del Signore sono infinite. E' quello che viene da pensare davanti ai numeri della fiction "Che Dio ci aiuti", che nella prima serata di giovedì 21 febbraio ha battuto anche un gigante degli ascolti come Gerry Scotti con il suo Milionario. La serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, in onda su Rai 1, è stata seguita da 5.265.000 spettatori pari al 23.6% di share, doppiando "Chi vuol essere Milionario?", su Canale 5, che ha ottenuto 2.312.000 spettatori e appena l'11.9% di share.

Un altra doccia fredda per Mediaset, che in questa stagione sta soffrendo particolarmente in termini di ascolti. In casa Rai, invece, non bene per "Popolo Sovrano", su Rai 2, che ha totalizzato 570.000 spettatori pari al 2.8% di share.

Ascolti tv di giovedì 21 febbraio: il prime time

Tra gli altri ascolti della prima serata di giovedì 21 febbraio: su Italia 1 "Point Break" è stato visto da 1.089.000 spettatori (4.7%), su Rai 3 "Il Caso Spotlight" ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 4.5%, mentre su Rete 4 "Freedom – Oltre il Confine – Top Ten" ha raccolto davanti alla tv 824.000 spettatori con il 4.2% di share. E poi ancora su La7 "Piazza Pulita" ha registrato 1.141.000 spettatori con uno share del 6.4%, su TV8 la partita di Europa League Inter-Rapid Vienna ha segnato il 5.4% con 1.367.000 spettatori e sul Nove "La Maschera di Zorro" ha totalizzato 380.000 spettatori (1.8%).

Complessivamente le reti Rai hanno prevalso su quelle Mediaset sia in prime time (8.992.000 spettatori contro 7.582.000) che in seconda

serata (3.792.000 spettatori contro 3.274.000) e nelle 24 ore (3.727.000 spettatori contro 3.253.000).