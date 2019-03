Ascolti tv, 'Che Dio ci aiuti' chiude col botto: già si pensa alla sesta stagione

Gli abiti religiosi, su Rai 1, piacciono. Don Matteo non è l'unico a sbancare l'Auditel, negli ultimi anni anche 'Che Dio ci aiuti' ha raggiunto numeri record, come quelli dell'ultima puntata della quinta stagione, in onda giovedì sera. La fiction con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela ha chiuso con 5.713.000 telespettatori e il 25,53% di share (5.864.000 e il 23,35% nel primo episodio, 5.591.000 e il 27,7% nel secondo), lasciando ben sperare il pubblico sulla sesta stagione.

Difficile scrivere la parola fine davanti a risultati del genere e il finale apertissimo - con tanto di trasferimento ad Assisi - confermerebbe l'arrivo di nuove puntate, come si è lasciato anche sfuggire il produttore Luca Bernabei.

Ascolti tv di giovedì 21 marzo: prime time

Al secondo posto Canale 5 con il film 'Non si ruba a casa dei ladri', che ha ottenuto 2.998.000 telespettatori e il 13,06%, terzo gradino del podio invece per lo 'Speciale Le Iene Show - Caso David Rossi: Suicidio o omicidio?' di Italia 1 visto da 1.514.000 telespettatori pari all'8,27% di share.

A seguire gli altri programmi del prime time di ieri: su Rai 3 'Speciale Chi l'ha visto? Uccidete Ilaria Alpi e Miran Hrovatin' (935.000 telespettatori, share 3,9%); su La7 'PiazzaPulita' (879.000 telespettatori, share 5%); su Retequattro 'Dritto e Rovescio' (795.000telespettatori, share 4,5%); su Rai2 'Popolo Sovrano' (475.000 telespettatori, share 2,4%); su Tv8 il film 'Il Codice Da Vinci' (440.000 telespettatori, share 2,2%); sul Nove 'Pathfinder - La leggenda del guerriero vichingo' (281.000 telespettatori, share 1,2%).

Ascolti tv di giovedì 21 marzo: le altre fasce

Nell'access prime time Rai 1 domina con 'I Soliti Ignoti' che, grazie a 5.221.000 telespettatori e il 20,45% di share, ha battuto 'Striscia la Notizia' di Canale 5, visto da 4.630.000 telespettatori pari a uno share del 18,10%. Anche nel preserale la vittoria è andata alla rete ammiraglia Rai che con 'L'Eredità' ha incassato 4.987.000 telespettatori e il 25,55% di share, mentre Canale 5 con 'Avanti un Altro!' ne ha totalizzati 3.782.000 pari al 19,91%.

Nel complesso le reti di Viale Mazzini si sono aggiudicate la prima serata, con 9.056.000 telespettatori e il 35,9% di share, la seconda serata con 3.889.000 e il 34,4%, e le 24 ore con 3.647.000 telespettatori e il 36,5% di share.