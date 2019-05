Ascolti tv, la Hunziker cala e Montalbano dilaga nel prime time

Bene ma non benissimo 'All together now'. La seconda puntata del nuovo talent musicale di Canale 5, condotto da Michelle Hunziker, è stata vista da 2.759.000 telespettatori pari al 15,31% di share. Un buon risultato anche se inferiore rispetto all'esordio della scorsa settimana (3.190.000 spettatori e il 17.8% di share), ma soprattutto in netto distacco da 'Il Commissario Montalbano', che ha conquistato la prima serata di giovedì 23 maggio con 5.039.000 telespettatori e il 22,9% di share.

Al terzo posto Rai 2 con il film 'The Passengers', che ha registrato 1.309.000 telespettatori e uno share del 5,69%. Su Italia 1 'King Arthur: il potere della spada' ha totalizzato 1.208.000 telespettatori e il 5,78%, seguito da La7 che 'PiazzaPulita' ha ottenuto 1.088.000 telespettatori e il 6,20%, risultato che pone la rete di Cairo al terzo posto in termini di share nella classifica della prima serata di ieri. Il film di Marco Bellocchio, 'Fai bei sogni', andato in onda su Rai 3 ha interessato 894.000 telespettatori (4,13%), mentre Retequattro con 'Dritto e Rovescio' ne ha raccolti 807.000 pari al 4,59%. Chiudono la classifica Tv8 con il film 'Mia moglie per finta' (445.000 telespettatori, share 2%), e Nove con il doc 'Stefano Cucchi, la seconda verità' (434.000 telespettatori, share 1,9%).