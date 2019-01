Ascolti tv, Isola a rischio naufragio? Esordio deludente, miracolo "Che Dio ci aiuti"

Oltre al tradizionale tuffo dell'elicottero anche un buco nell'acqua per la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi, in onda su Canale 5, non ha entusiasmato il pubblico che nella prima serata di giovedì 24 gennaio ha premiato la fiction di Rai 1. 5 milioni 215 mila spettatori e il 22% di share per "Che Dio ci aiuti", mentre a seguire l'inizio dell'avventura di Brosio&Co sono stati 3 milioni 62 mila spettatori con il 18,27% di share.

Esordio deludente, in termini di ascolti, ma certamente più spumeggiante rispetto alla scorsa edizione (decisamente sottotono, canna-gate a parte), a partire dalla conduttrice. Qui le pagelle di Today.

Sempre nella fascia del prime time, bene su Rai 2 "Freddie - Morgan racconta i Queen", lo speciale dedicato alla mitica band fondata da Freddy Mercury, che ha totalizzato 1 milione 580 mila spettatori con il 6,81% di share.

Ascolti tv giovedì 24 gennaio: i dati della seconda serata

In seconda serata, su Rai 1, la puntata di ieri di "Porta a porta" è stata vista da 1 milione 393 mila spettatori, con il 14,1% di share. In evidenza, sempre sulla rete ammiraglia della Rai, sia "L'Eredità" nel preserale, con 5 milioni e 149 mila spettatori e il 24,7% di share, sia "I Soliti Ignoti - Il ritorno", con 5 milioni 498 mila spettatori e il 20,9% di share.

Nel complesso le reti Rai hanno conquistato la prima serata, con 9 milioni 825 mila spettatori e il 37,6% di share, e le 24 ore, con un ascolto medio di 4 milioni e 75 mila spettatori e uno share del 37,1%. In seconda serata si afferma la somma delle reti Mediaset con 4 milioni 385 mila spettatori e il 35,28% di share.