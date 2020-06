Ascolti tv, testa a testa tra 'Tu si que vales' e 'Che Dio ci aiuti': bene 'Made in Sud

Nel prime time di giovedì 25 giugno, Rai Uno e Canale 5 si sono sfidate a colpi di replica. E' testa a testa tra la fiction 'Che Dio ci aiuti', che ha conquistato 2.277.000 spettatori pari all'11.5% di share, e 'Tu si que vales' con 2.136.000 spettatori pari al 14.7% di share.

Ottimo risultato per 'Made in Sud', su Rai Due, nonostante il cambio del giorno di messa in onda e il debutto, per la prima volta, nella serata del giovedì. Il programma condotto da Stefano De Martino con Fatima Trotta, si piazza al terzo posto con 1.654.000 spettatori pari al 9% di share.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ascolti tv di giovedì 25 giugno: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time: Italia 1 con 'L'incredibile Hulk' (1.187.000 spettatori e il 6% di share), La7 con 'Chernobyl' (1.130.000 spettatori e il 5.7% di share), Rete4 con 'Dritto e Rovescio' (1.113.000 spettatori e il 6.8% di share), Rai Tre con 'Kilimangiaro: Ogni cosa è illuminata' (659.000 spettatori e il 3.1% di share), Tv8 con 'Destinazione Matrimonio (433.000 spettatori e il 2.1% di share) e Nove con 'Tutta la verità' (368.000 spettatori e l'1.8% di share).