Ascolti tv, crolla 'Eurogames': Rai1 in vetta con 'Un passo dal cielo'

Si mette male per 'Eurogames', che continua a calare di settimana in settimana. La terza puntata del programma condotto da Ilary Blasi e Alvin, in onda su Canale 5, ha registrato 2 milioni e 69 mila telespettatori con appena il 10,6% di share. A trionfare nel prime time di giovedì 3 ottobre è la fiction di Rai1 'Un passo dal cielo 5', con Daniele Liotti nei panni del comandante della forestale Francesco Neri, che ha totalizzato 4 milioni 176 mila spettatori, pari al 18,6% di share.

Bene 'Le Iene', che su Italia 1 è stato visto da 1 milione 735 mila spettatori, pari al 10,8%. Deludente, invece, l'esordio su Rai2 del nuovo show 'Maledetti amici miei' che vede protagonisti Sergio Rubini, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi, con Margherita Buy e Max Tortora che sono stati seguiti da 903mila spettatori, con uno share del 4,4%.

Ascolti tv di giovedì 3 ottobre: le altre fasce

Nella seconda serata 'Porta a porta' su Rai1 ha avuto 1 milione 206mila spettatori pari al 12,4 %. In access prime time vince ancora Rai1 con 'I soliti ignoti' al 19% di share grazie a 4 milioni 771mila spettatori, così come nel preserale che ha visto 'L'Eredità' a 2 milioni 537mila spettatori con il 18,7% di share nella prima parte ed a 4 milioni 283mila spettatori con il 23% di share nella seconda parte. Il Tg1 delle 20 si conferma ancora una volta leader dell'informazione con 4 milioni 734 mila spettatori e il 21,1% di share. Grande attenzione del pubblico per la programmazione Rai dedicata alla Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione con la quale Rai ha ricordato i tanti morti in mare.

Le reti Rai si aggiudicano la prima serata con 8 milioni 527mila spettatori e uno share del 34,4 % e le 24 ore con 3 milioni 361mila spettatori e il 34,8% di share, alle reti Mediaset la seconda serata.