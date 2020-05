Ascolti tv, 'Vivi e lascia vivere' sfiora i 7 milioni

'Vivi e lascia vivere' vince anche questa settimana il prime time del giovedì. La seconda puntata della fiction di Rai1 con Elena Sofia Ricci, ha conquistato 6.693.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 il film 'Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar' è stato seguito da 3.031.000 spettatori pari al 12% di share, al terzo posto invece si piazza Rete 4 con 'Dritto e Rovescio', che ha totallizzato 1.779.000 spettatori pari all'8% di share.

Ascolti tv di giovedì 30 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti di prime time, Italia 1 con 'No Escape - Colpo di Stato', che ha registrato 1.506.000 spettatori e il 5.5% di share; La7 con 'Piazza Pulita', che ha raccolto davanti allo schermo 1.274.000 spettatori per uno share del 5.8%; Rai3 con 'Il Giovane Karl Marx', che ha totalizzato 959.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Per 'Sogni e Bisogni', su Rai2, 877.000 spettatori con il 3.2% di share. A chiudere Nove con 'Corpi da Reato' (578.000 spettatori, 2.1%) e Tv8 con 'Fantozzi in Paradiso' (456.000 spettatori, 1.6%).