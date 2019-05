Ascolti tv, trionfa 'Il giudice Meschino' con Nicola Zingaretti e Luisa Ranieri su Rai 1

Boom di ascolti per 'Il Giudice Meschino' con Luca Zingaretti e Luisa Ranieri protagonisti. Il film-tv, andato in onda in prima serata su Rai 1 è stato visto da 4.488.000 telespettatori (22,4% di share).

Secondo, a distanza, sul podio 'All Together Now', il programma su Canale 5 ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e uno share del 13,86%.

Terzo posto per 'The Voice of Italy', il talent musicale in onda su Rai2 condotto da Simona Ventura che è stato visto da 1.385.000 telespettatori (7,5% di share). In sostanza gli ascolti di The Voice non riescono proprio a lievitare.

Segue su La7 'PiazzaPulita' che, post elezioni, ha totalizzato 1.160.000 telespettatori e uno share del 6,49%, mentre su Rete4 'Dritto e Rovescio' è stato visto da 1.052.000 telespettatori registrando uno share del 6,07%. Su Italia1 'Lethal Weapon' è stato visto da 807.000 telespettatori (share 3,97%). Su Rai3, invece, l'appuntamento calcistico con la gara di andata dei play off di serie B tra Cittadella e Verona ha ottenuto nel complesso un seguito di 752.000 telespettatori e il 3,2% di share. Su Tv8 il film 'X Men - L'inizio' è stato visto da 622.000 telespettatori (share del 3%) mentre su Nove il film 'Fantozzi contro tutti' ha interessato 449.000 telespettatori pari a uno share del 2%.

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini il programma 'I soliti ignoti' il ritorno ha totalizzato 5.073.000 telespettatori e il 21,7 di share. Su Canale 5, invece, 'Striscia la notizia' è stata seguita da 4.076.000 telespettatori (share del 17,41%). Nella fascia preserale su Rai1 L'Eredità ha raggiunto 4.149.000 telespettatori (share del 25,2%) mentre su Canale 5 'Caduta libera' ha ottenuto 3.566.000 telespettatori e uno share del 22,31%. Nel complesso le reti Rai hanno vinto la prima serata con 8.236.000 telespettatori e il 35,34% di share, la seconda serata con 4.350.000 telespettatori e il 36,6% di share e le 24 ore con 3.586.000 telespettatori e il 3,.3% di share.