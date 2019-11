Ascolti tv, male il ritorno di Celentano: 'Adrian' non vola, stravince 'Un passo dal cielo'

A differenza del promo dello scorso anno sparato a tutto volume, Celentano stavolta è tornato senza troppi proclami con il suo 'Adrian', sperando nell'effetto-attesa. Niente da fare, invece, per l'esordio dello show del Molleggiato: 'Adrian Live - Questa è la Storia', nonostante i tanti ospiti importanti che si sono passati il testimone - da Gerry Scotti a Paolo Bonolis, e ancora Carlo Conti, Piero Chiambretti e Massimo Giletti - è stato visto da 3.869.000 spettatori pari al 15.41% di share, mentre 'Adrian' ha totalizzato 1.859.000 spettatori e il 10.44%.

A vincere il prime time di giovedì 7 ottobre è la fiction in onda su Rai1 'Un passo dal cielo 5', seguita da 4.407.000 spettatori pari al 19.95% di share, mentre al terzo posto si piazza Rai2 con 'Maleficient' che ha conquistato 1.635.000 spettatori e uno share del 6.56%.

Ascolti tv di giovedì 7 novembre: prime time

A seguire Italia 1 con 'Sherlock Holmes', che ha intrattenuto 991.000 spettatori (4.52%), e 'A raccontare comincia tu' che su Rai3 è stato seguito da 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 4.65%. 1.162.000 spettatori con il 6.41% di share per 'Dritto e Rovescio', su Rete4, 819.000 spettatori con uno share del 4.16% invece per 'Piazza Pulita' su La7. Su Tv8 la partita di Europa League Borussia Mönchengladbach vs Roma segna 1.363.000 spettatori con il 5.41%, infine sul Nove 'Colpa delle Stelle' ha raccolto 315.000 spettatori con l'1.43%.