Ascolti tv, il 'Grande Fratello Vip' mai così in basso. 'L'allieva' vince la serata

Continua la crisi del 'Grande Fratello Vip 3', che nella serata di ieri, giovedì 8 novembre, ha portato gli ascolti del format ai minimi storici. Sempre più lontano dai trionfi delle prime edizioni, il reality è stato il secondo programma più visto della serata, con 3.057.000 spettatori e il 16,9% di share, sorpassato da 'L'Allieva 2' (4.812.000 telespettatori pari al 20,1%,), mentre l'esordio della 'La Tv delle Ragazze - Gli Stati Generali' si è piazzato sul terzo gradino del podio (1.332.000 con uno share del 5,98%).

Il Gf Vip mai così in basso

Mai così in basso il Gf Vip, che paga lo scotto di un cast debole. Più di venti i personaggi in gara quest'anno, ma poche o nulle le dinamiche che appassionano il pubblico. Gli "amori" (Monte-Salemi, Mazza-Sala, Alexander-Fongaro) sono flebili e poco travolgenti, i "veleni" (Marchesa d'Aragona vs Patrizia de Black e poi vs Maria Monsé) un po' artificiosi. Gli autori, loro malgrado, provano da tempo a rianimare la situazione con innesti esterni, come nuovi concorrenti o polemiche ad hoc titillate fuori dalla Casa, ma senza fortuna.

Sono lontani i tempi del 27 per cento di share collezionato dalla seconda edizione, quando bastava che l'irriverente Malgioglio aprisse bocca per scatenare la rete, o il debutto sorprendente della prima, con i mirabolanti capricci di Pamela Prati. Quest'anno, il reality non è mai riuscito a superare il 21%. E l'idea di raddopiare l'appuntamento settimanale del lunedì con giovedì sembra aver affaticato ancora di più la curiosità dei telespettatori.

Tutti gli ascolti di giovedì 8 novembre

Grande Fratello subisce senz'altro anche l'agguerritissima concorrenza del giovedì sera. Oltre all’Allieva su Raiuno e all'esordio della Tv delle ragazze, anche Pechino Express su Raidue (1.257.000 telespettatori pari a uno share del 5.64%) e X Factor su Sky Uno (1,2 milioni di spettatori con 5.18% di share.

Tra le reti fuori dal podio anche Italia 1 con il film 'Die Hard - Un buon giorno per morire', che ha totalizzato 1.301.000 telespettatori e il 5,34% e La7 con 'Piazza Pulita' che ha ottenuto 915.000 telespettatori e il 4,8% di share, mentre 'W L'Italia' su Retequattro, condotta da Gerardo Greco e Matteo Renzi ospite, ha conquistato 467.000 telespettatori e il 2,5% di share.

Access prime time

Nell'access prime time è Rai1 ad avere la meglio con 'I Soliti Ignoti - Il Ritorno', che ha totalizzato 4.948.000 telespettatori e uno share del 19,10%. Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha ottenuto invece 4.857.000 telespettatori e uno share del 18,67%. Anche nel preserale la rete ammiraglia di Viale Mazzini è in testa con 'L'Eredità' che è stato visto da 4.403.000 telespettatori pari a uno share del 22,03%. Su Canale 5 'Caduta Libera' ha registrato 4.070.000 telespettatori e il 20,88%.

Totale

Nel complesso le reti Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 9.349.000 telespettatori e il 36,29% di share, e l'intera giornata, con 3.582.000 e il 35,48%. La seconda serata è andata invece ai canali Mediaset con 3.858.000 telespettatori e il 32,2% di share.