Ascolti tv, fenomeno Argentero: oltre 8 milioni per 'Doc - Nelle tue mani'

Un successo straordinario per 'Doc - Nelle tue mani', la fiction con Luca Argentero, in onda su Rai1, che cresce di settimana in settimana. La terza puntata ha conquistato 8.293.000 spettatori pari al 30.7% di share, imponendosi sulla vetta del prime time di giovedì 9 aprile. Al secondo posto Canale 5 con il film 'I Pirati dei Caraibi - La Maledizione del Forziere Fantasma', che ha registrato 2.466.000 spettatori pari al 10.1% di share, terzo piazzamento invece per Rete 4 con 'Dritto e Rovescio', che ha raccolto davanti allo schermo 1.515.000 spettatori con il 6.5% di share.

Ascolti tv di giovedì 9 aprile: prime time

A seguire, tra gli ascolti del prime time, La7 con 'Piazza Pulita' che ha raccolto davanti allo schermo 1.316.000 spettatori pari a uno share del 5.7%; Italia 1 con 'The Departed - Il Bene e il Male', che ha totalizzato 1.319.000 spettatori e il 4.9% di share; Rai2 con 'Captain America - Il primo vendicatore', che ha registrato 1.063.000 spettatori pari al 3.8% di share; Rai3 con 'Napoli Milionaria' che ha conquistato 632.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. A chiudere Tv8 con 'La notte dei record' (503.000 spettatori, 1.8%) e Nove con 'Tutto tutto niente niente' (407.000 spettatori, 1.4%).