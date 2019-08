Lorella Cuccarini torna in prima serata con ‘Grand Tour’, ma non brilla contro ‘La sai l’ultima?’

Debutto nella prima serata di Rai Uno per Lorella Cuccarini che ieri, venerdì 2 agosto, ha condotto il pubblico televisivo nei luoghi italiani più belli grazie al programma ‘Grand Tour’. In attesa di vederla quotidianamente al timone de ‘La vita in diretta’ a partire da settembre, in coppia con Angelo Mellone la showgirl ha esordito con la prima delle cinque puntate della trasmissione che tuttavia non ha brillano contro la concorrenza di Canale 5.

Se 2.038.000 sono stati i telespettatori registrati dai dati Auditel, 12.4 è stata la percentuale di share raggiunta da ‘Grand Tour’, inferiore a quella de ‘La Sai l'Ultima?’ che con il suo ‘il meglio di’ ha collezionato il 13.3% di share (1.914.000 spettatori). Il debutto nel bel mezzo del periodo estivo non ha certo giovato al programma che però non è detto non possa generare appeal nel corso delle puntate, benché la platea sia fisiologicamente inferiore a quella di norma seduta davanti alla tv nei venerdì sera.

Ascolti tv venerdì 2 agosto 2019

Quanto alle altre reti, su Rai2 Italia-Kenya ha interessato 998.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha catturato l’attenzione di 1.068.000 spettatori (7%). Su Rai3 Fiore ha raccolto davanti al video 911.000 spettatori pari ad uno share del 5.6%. Su Rete4 Die Hard – Duri a Morire totalizza 912.000 spettatori e il 6.3% di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha registrato 376.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 X Factor – Il Sogno, il meglio delle edizioni precedenti del format in onda su Sky dal 2011, ha fatto segnare il 2.3% e 367.000 spettatori, mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raggiunto 463.000 spettatori (2.7%).