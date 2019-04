Ascolti tv | Montalbano regna, ma la d’Urso spadroneggia: il GF parte alla grande

La soglia del 20% di share che attesta l’indiscusso gradimento del pubblico televisivo non è stata raggiunta, ma poco ci è mancato: il debutto della sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5 ha registrato un grande risultato per l’ammiraglia Mediaset che può dirsi ampiamente soddisfatta visto il gigante ‘Montalbano’ su Rai Uno con cui concorreva nella prima serata.

Certo, il Commissario interpretato da Luca Zingaretti si conferma monopolizzatore degli ascolti televisivi anche in replica e, come tale, sale ancora sul podio dei programmi più visti della prima serata di lunedì 8 aprile con i suoi 5.945.000 spettatori e uno share del 25,60%. Ma è proprio perché si è misurato con un asso di tal fatta che l’esordio del Grande Fratello appare ancora più significativo, con un 19,34% di share (3.405.000 sono stati gli spettatori) che va ben oltre l’obiettivo del 16% indicato nella conferenza stampa di apertura.

Grande Fratello, gli ascolti della prima puntata e il commento di Barbara d’Urso

"Non potremmo mai replicare l'edizione boom dell'anno scorso.. L'Isola, che è andata benissimo, ha fatto il 16. Mi accontenterei di arrivare a quei livelli": così parlava Barbara d’Urso durante la conferenza stampa del reality in merito ai dati Auditel che giungono puntuali il giorno dopo come verdetto insindacabile.

Ed ecco perché, alla luce dell’inaspettato sforamento di ben 3 punti percentuali, l’entusiasmo della tenacissima Barbara è più che comprensibile. “GF16 parte col turbo!!!! Oltre il 19% di share e 3 milioni 400 mila spettatori!!! Picco alle 21,55 di 5 milioni di spettatori e picco finale del 31% di share!!! Contro il colosso dei colossi Montalbano!!! Un risultato meraviglioso per il debutto! ”, ha scritto su Instagram la conduttrice nonché autrice del programma che già pare costruito a immagine e somiglianza sua e degli altri tre programmi, portati avanti quotidianamente fino a rendere l’ammiraglia Mediaset un canale tematico di vicende d’ursiane.

Ascolti di lunedì 8 aprile 2019

Ottimi ascolti anche per 'Made in Sud' di Rai2, visto da 1.604.000 telespettatori pari al 7,5% di share. Appena fuori dal podio Rai3 con 'Report' che ha totalizzato 1.386.000 telespettatori e uno share del 5,61%, mentre 'Star Wars: Episodio II' ha ottenuto 844.000 telespettatori e il 3,97%. A seguire, Retequattro con 'Quarta Repubblica' ha totalizzato 778.000 telespettatori e il 3,69%, mentre la serie 'Body of Proof' su La7 è stata seguita da 506.000 telespettatori con l'1,89% di share nel primo episodio, e da 447.000 con l'1,86% di share nel secondo. Chiudono la classifica Tv8, che con il film 'Rocky III' ha ottenuto 434.000 telespettatori e l'1,9% di share, e Nove, dove 'Cucine da Incubo 7' è stato visto da 441.000 telespettatori con uno share dell'1,7%.