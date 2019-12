Ascolti tv, la fiction Rai ‘I Medici’ parte bene e vince contro ‘Non è la d’Urso’

Rai Uno affida la prima serata del lunedì alla fiction e non sbaglia, soprattutto se la serie in questione si chiama ‘I Medici’ e, giunta alla terza stagione, parte avvantaggiata da una folta schiera di fedeli telespettatori.

L’esordio della nuova parte della serie evento dedicata alla figura di Lorenzo il Magnifico in onda lunedì 2 dicembre è stato così il programma più seguito con 4.404.000 spettatori pari al 19% di share: numeri importanti, troppo per Canale 5 che con il suo 'Live - Non è la d'Urso' è rimasto fermo a 2.288.000 spettatori e il 14.4% di share (in leggero rialzo rispetto alla scorsa settimana). Terzo piazzamento per 'Report' su Rai3, con 1.823.000 spettatori e il 7.6% di share.

Ascolti tv di lunedì 2 dicembre 2019

Tra gli altri ascolti di prime time, 'Pirati dei Caraibi - Oltre il Confine del Mare' su Italia 1 (1.552.000 spettatori, share 7.1%), 'Quarta Repubblica' su Rete4 (1.230.000 spettatori, share 6.7%), 'Maledetti Amici Miei' su Rai2 (771.000 spettatori, share 3.7%), 'Quantum of Solace' su Tv8 (616.000 spettatori, share 2.7%), 'Grey's Anatomy' su La7 (590.000 spettatori, share 2.6%), 'Pizza Hero 2 - La Sfida dei Forni' sul Nove (350.000 spettatori, share 1.4%).