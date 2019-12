Ascolti tv, la fiction Rai ‘I Medici’ si aggiudica la serata ma perde punti: i dati

Resta in vetta alla programmazione più seguita della prima serata, ma con un calo notevole rispetto all’esordio di lunedì, la fiction 'I Medici - Nel Nome della Famiglia' che martedì 3 dicembre ha portato a Rai1 3.837.000 spettatori e un 17.3% di share. Un risultato più che sufficiente per superare quello di Canale 5, ma comunque da osservare per la cospicua perdita di pubblico a un solo giorno dall’esordio (4.404.000 spettatori e il 19% di share nella prima puntata della terza stagione). Al secondo posto, dunque, il film 'Wonder Woman' trasmesso dall’ammiraglia Mediaset che ha interessato 2.540.000 spettatori e il 12.9% di share. Terzo posto per 'Le Iene Show' su Italia 1, con 2.083.000 spettatori e il 12.2% di share.

Ascolti tv di martedì 3 dicembre 2019

Per ciò che riguarda gli altri ascolti di prima serata, 'diMartedì' su La7 ha raggiunto 1.394.000 spettatori e share 6.4%, interessando più di '#Cartabianca' su Rai3 (1.200.000 spettatori, share 5.6%); a seguire, 'Fuori dal Coro' su Rete4 (1.040.000 spettatori, share 5.3%), 'Come ti ammazzo il Bodyguard' su Rai2 (984.000 spettatori, share 4.1%), 'Il Collezionista di ossa' su Tv8 (389.000 spettatori, share 1.7%), 'I Tuoi, i Miei e i Nostri' sul Nove (345.000 spettatori, share 1.4%).