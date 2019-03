Le scuse non bastano, l’Isola non decolla: il lunedì è nel “Nome della rosa” (che però cala)

Le scuse a scoppio ritardato di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli, le lacrime mal trattenute dal naufrago (che, lungi dal dirle “va bene, ok, accetto il rammarico” si è limitato a un “grazie” prima di commuoversi), il punto di vista prettamente Soleil-centrico della puntata, la nona, di un reality che quando finirà farà tirare un gran sospiro di ristoro a molti: nulla di tutto questo, nemmeno stavolta, è bastato a far salire il gradimento del pubblico per l’Isola dei Famosi sempre lontano dalla soglia del rigenerante 20%.

2.999.000 sono stati i telespettatori sintonizzati su Canale 5, 17,31% lo share registrato dal programma che, rispetto alla scorsa puntata, recupera una manciata di pubblico, ma nulla di più.

Anche lunedì 11 marzo, la prima serata televisiva è stata conquistata dalla seconda puntata de ‘Il nome della rosa’ su Rai Uno, abbandonata però da una cospicua fetta di telespettatori (quasi due milioni) e circa 7 punti di share rispetto alla prima puntata: 4.727.000 telespettatori pari al 19,86% (la scorsa settimana erano stati 6.501.000 con il 27,4%).

Cresce, seppur di poco, Rai2 che con 'Made in Sud' e Stefano De Martino e Fatima Trotta ha totalizzato 2.020.000 telespettatori e uno share del 9,60% (nell’esordio di lunedì 4 marzo lo share è stato del 9.3%).

Ascolti tv di lunedì 11 marzo 2019

Il film 'John Wick' trasmesso da Italia 1 è stato visto da 1.389.000 telespettatori pari al 5,91% di share, mentre la pellicola 'Big Eyes' su Rai3 ha ottenuto 908.000 telespettatori e il 3,62%. A seguire, 'Quarta Repubblica' su Retequattro ha totalizzato 874.000 telespettatori e il 4,31%, mentre il doppio appuntamento su La7 con 'Grey's Anatomy 14' ha interessato 818.000 telespettatori con il 3,05% nel primo episodio, e 746.000 con il 3,17% nel secondo.

Su Tv8 '007 - Quantum of solace' ha conquistato 530.000 telespettatori (2,2%) e infine 'Pizza Hero' sul nove ne ha ottenuti 457.000 pari all'1,7% di share.

Nell'access prime time è ancora in testa Rai1 con 'I Soliti Ignoti', visto da 5.277.000 telespettatori pari al 19,51% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ne ha totalizzati 5.011.000 (18,53%). La rete ammiraglia Rai è anche in testa alla classifica degli ascolti del preserale con 'L'Eredità', visto da 5.260.000 telespettatori pari al 25,47% di share. Canale 5 con 'Avanti un altro!' si è fermato al 20,70% e 4.188.000 telespettatori.