Ascolti tv, Checco Zalone batte Beppe Fiorello: i dati di domenica 12 gennaio 2020

Tutti pazzi per Checco Zalone che, anche se in replica, è riuscito a conquistare l’attenzione del pubblico interessato a rivedere il suo 'Sole a Catinelle’ durante la prima serata di domenica 12 gennaio 2020.

Il film del 2013 con il comico pugliese trasmessa ieri da Canale 5 è stato il programma più visto del prime time, con 3.107.000 spettatori e il 12.6% di share. Fermo al secondo posto, invece, Rai1 che ha proposto la replica de 'Il Mondo sulle Spalle’ con Beppe Fiorello, seguita da 2.777.000 spettatori e l'11.9% di share. Terzo piazzamento, su Rai2, per 'Che Tempo che Fa' con 2.177.000 spettatori e l'8.7% di share (mentre a seguire 'Che Tempo che Fa - Il Tavolo' ha ottenuto 1.965.000 spettatori e il 10.7% di share).

Ascolti tv di domenica 12 gennaio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, 'L'Uomo d'acciaio' su Italia 1 ha totalizzato 1.595.000 spettatori (share 7.3%), 'Non è l'Arena' su La7 1.133.000 spettatori (share 5.8%), 'Il Ragazzo della Porta accanto' su Rete4 (922.000 spettatori, share 3.9%), 'Detroit' su Rai3 (621.000 spettatori, share 2.7%), '4 Hotel' su Tv8 (515.000 spettatori, share 2.3%), 'Deal with It - Stai al Gioco' sul Nove (217.000 spettatori, share 0.9%).

In access prime time, continua il predominio dei 'Soliti Ignoti - Il Ritorno' su Rai1, con 5.453.000 spettatori e il 21% di share; mentre su Canale 5 Paperissima Sprint ottiene 3.054.000 spettatori e l'11.9% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che ottiene 5.306.000 spettatori e il 24.1% di share, contro i 3.766.000 spettatori e il 17.4% di share totalizzati su Canale 5 da 'Avanti un Altro!'

Nel pomeriggio, vittoria su Rai1 per 'Domenica In' che ottiene 3.227.000 spettatori e il 18.7% nella prima parte e 2.752.000 spettatori e il 17.2% nella seconda. A seguire, 'Da Noi - A Ruota Libera' ottiene 2.182.000 spettatori e il 12.5% di share. Su Canale 5 'L'Arca di Noè' registra 2.539.000 spettatori con il 14.2% di share; 'Beautiful' 1.882.000 spettatori e il 10.7% di share, 'Una Vita' 1.867.000 spettatori e l'11.2% di share nella prima puntata e 1.892.000 (share 11.9%) nella seconda; 'Il Segreto' ottiene 1.933.000 spettatori e il 12.1% di share; 'Domenica Live' conquista 2.518.000 spettatori e il 14.7% di share.