Ascolti tv, 'Tu sì que vales' riparte col botto: è record di sempre

Sei anni e non sentirli. Debutto da record per 'Tu si que vales', talent show di Canale 5, che ieri è tornato in onda con la nuova edizione ed ha vinto la gara di ascolti della prima serata: 4.988.000 spettatori pari al 28% di share. In seconda posizione Alberto Angela con 'Ulisse – Il Piacere della Scoperta' su Rai Uno, che ha conquistato 3.558.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Ascolti Tu si que vales, è record: le parole di Scheri

Tu si que vales, prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi, ha collezionato nella prima puntata numeri più alti di tutte le edizioni, dal 2014 ad oggi. Grazie allo show, Canale 5 si è assicurato prima e seconda serata e miglior risultato delle 24 ore sul target 15/24 anni lo share vola al 35.46%. Picchi di 6 milioni 189mila telespttatori alle 21.50. Immediato il plauso di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: "'Tú sí que vales' è un programma straordinario, uno show che intercetta tutta la famiglia, il pubblico ideale di Canale 5. Una trasmissione che tutti ci invidiano, che intrattiene, diverte, riempie di meraviglia…Onore alla macchina produttiva e autoriale di altissimo livello Fascino e Mediaset, e alla squadra di artisti senza rivali e dal talento indiscusso del programma: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e poi Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara".

Tutti gli ascolti di ieri 19 ottobre 2019

Rai2 NCIS 16, 1.162.000 spettatori (5.3%). A seguire FBI è stato visto da 1.171.000 spettatori (5.4%).

Italia1, Cicogne in missione, 815.000 spettatori (3.8%)

Rai3, Le Ragazze, 865.000 spettatori (4.5%)

Rete4, Il compagno Don Camillo, 694.000 spettatori (3.5%)

La7, Little Murders 3, 324.000 spettatori (2%)

Tv8, The Guardian, 213.000 spettatori (1.1%).

Nove, In The Name Of The King, 234.000 spettatori (1.2%)