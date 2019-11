Ascolti Tv, i 'Tali e Quali' battono Gianni Morandi

'Tale e Quale Show' conquista il pubblico anche nella sua versione 'nip'. La puntata spin off 'Tali e Quali', dedicata alla gente comune, in onda su Rai1, incassa la prima serata del venerdì con 4 milioni 352mila telespettatori pari al 20,7 %di share. Nella fascia 'L'Isola di Pietro', serie tv con protagonista Gianni Morandi giunta alla terza serie, su Canale 5 ha avuto 3milioni 93mila spettatori, ovvero il 14,3% di share.

Tutti gli ascolti tv di ieri 22 novembre 2019

Sempre in prime time 'Quarto Grado', su Rete 4, ha avuto 1 milione 269mila spettatori e il 6,9% di share. In 917mila, su La7, hanno seguito 'Propaganda Live' che ha realizzato uno share del 5%. In seconda serata Rai1 ancora in vetta con gli 859mila spettatori, pari al 10,3% di share, di 'Tv7'. Sempre vincente il preserale con 'L'Eredità' di Flavio Insinna: 4 milioni 872 mila e 24,8%.

Nell'access prime time Amadeus e le indagini dei 'Soliti Ignoti - Il ritorno' incassano 5 milioni 193mila spettatori, pari al 21,2 di share. Le reti Rai si aggiudicano il prime time, con 8 milioni 482mila spettatori e uno share del 34,86%, e le 24 ore con un ascolto medio di 3 milioni 691mila spettatori, pari al 35,5% di share. Alla somma delle reti Mediaset la seconda serata con il 33,76% di share.