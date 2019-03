Ascolti tv, Rai Uno sbanca ancora: ‘Che Dio ci aiuti’ non ha rivali

Continua la catena di successi che in termini di share segnano da tempo le vittorie a catena dei programmi trasmessi dalla Rai a discapito della concorrenza.

Anche ieri, giovedì 28 febbraio, ‘Che Dio ci aiuti 5' trasmesso da Rai Uno, è risultato il programma più seguito del prime time, con 5.321.000 spettatori e il 24.1% di share (un punto in più rispetto alla scorsa settimana). Niente da fare, dunque, per Canale 5 e il ‘Chi vuol essere Milionario?' di Gerry Scotti, anche stavolta doppiato dalla squadra di Suon Angela &Co e fermo a 2.535.000 spettatori e il 13.7% di share.

Al terzo posto, su Italia 1 'X-Men: Apocalisse' con 1.643.000 spettatori e l'8.1% di share. Su Rai2 cresce 'Popolo Sovrano' che con 746.000 spettatori e il3.8% di share guadagna un punto di share rispetto alla scorsa settimana.

Ascolti tv di giovedì 28 febbraio 2019

Tra gli altri ascolti di prime time: 'PiazzaPulita' su La7 (1.166.000 spettatori, share 6.6%), 'Sleepless - Il Giustiziere' su Rai3 (1.096.000 spettatori, share 4.6%), 'Freedom - Oltre il Confine' su Rete4 (706.000 spettatori, share 3.8%), 'Salt' su Tv8 (477.000 spettatori, share 2%), 'Monuments Men' sul Nove (305.000 spettatori, share 1.4%).

Rai1 domina anche l'access prime time con 'I Soliti Ignoti', visto da 5.057.000 telespettatori pari al 20,10% di share, mentre Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ne ha incassati 4.723.000 con il 18,72%. Vittoria della rete ammiraglia Rai anche nel preserale dove 'L'Eredità' ha conquistato 4.869.000 telespettatori e il 24,87%, contro i 4.063.000 e il 21,27% di 'Avanti un altro!' di Canale 5.

Nel complesso le reti della Rai hanno conquistato la prima serata, con 9.246.000 telespettatori e il 37,22% di share, e l'intera giornata con 3.570.000 e il 36,14%. La seconda serata invece è andata ai canali Mediaset con 3.805.000 telespettatori e il 33,75% di share.