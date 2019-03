Ascolti tv, testa a testa tra Rai Uno e Canale 5 nella prima serata. Mara Venier trionfa ancora

I dati Auditel relativi agli ascolti tv di ieri, domenica 4 marzo, parlano chiaro indicando un sostanziale testa a testa nella prima serata tra Rai Uno e Canale 5.

'Che Tempo Che Fa' condotto in prima serata da Fabio Fazio che ha mandato in onda la sua intervista al presidente francese Emmanuel Macron, ha raggiunto lo share del 14,1%, soglia identica a quella totalizzata dalla terza e ultima puntata della serie tv 'Non mentire'. A fare la differenza sono stati i telespettatori: 3.559.000 per il programma di Rai Uno, 3.273.000 per la serie di Canale 5. Terzo gradino del podio per Rai2 che con 'The Good Doctor' ha totalizzato 2.248.000 telespettatori e il 9% di share.

‘Domenica In’ vince: Mara Venier ancora regina del pomeriggio

La ‘Domenica in’ di Mara Venier che ha avuto come ospiti anche Rita Dalla Chiesa e Antonella Clerici si conferma ancora il programma più visto della fascia pomeridiana con i suoi fedeli 2.932.000 telespettatori (19,8% di share) nella prima parte e 2.562.000 (19,5%) nella seconda.

Lontana dalle soglie del passato del 20% resta invece 'Domenica Live' che su Canale 5 ha conquistato nella prima parte 2.408.000 telespettatori e il 17% e nella seconda 2.245.000 e il 13,9%.

Ascolti tv di domenica 3 marzo 2019

Italia1 con 'Le Iene Show' ha conquistato 1.748.000 telespettatori e uno share del 10%, mentre La7 con 'Non è l'Arena' ne ha interessati 1.215.000 pari al 6,2%. Su Rai3 'Amore Criminale' ha avuto un seguito di 1.002.000 telespettatori, share 4.3%. Su Retequattro il film 'Fire with fire' è stato visto da 579.000 telespettatori pari al 2,4% di share, mentre Tv8 con 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti' ha ottenuto 485.000 telespettatori e il 2,1%. Chiude la classifica degli ascolti del prime time di ieri il Nove con il film 'Aspirante vedovo', seguitoda 327.000 telespettatori pari all'1,3% di share.

Nell'access prime time Canale 5 con 'Paperissima Sprint' ha ottenuto 4.115.000 telespettatori e uno share del 16,1%. Nel preserale la vittoria è andata a Rai1 con 'L'Eredità', che ha totalizzato 4.560.000 telespettatori e il 22,3% di share, mentre Canale 5 con 'Avanti un altro' ne ha ottenuti 3.671.000 e il 18,2%.