‘Il nome della rosa’ travolge ‘l’Isola dei Famosi’: debutto (stra)vincente per la serie su Rai Uno

Le dichiarazioni su prove inconfutabili del tradimento della moglie di Riccardo Fogli, promesse come certezze dal videomessaggio di Corona, non sono bastate a far convergere nuovi e incuriositi telespettatori sull’ottava puntata dell’Isola dei Famosi (qui il riassunto), “affondata” dall’interesse che i telespettatori hanno dimostrato per il debutto de 'Il nome della rosa'.

La prima puntata della serie-evento internazionale basata sul romanzo di Umberto Eco e trasmessa su Rai1 in prima serata ha coinvolto ben 6.501.000 telespettatori e il 27,4% di share, più del doppio rispetto al pubblico che su Canale 5 ha seguito il reality condotto da Alessia Marcuzzi (2.846.000 telespettatori e 16,9% di share) che comunque, pare aver fidelizzato quella fascia di utenza che garantisce la media ferma a quel 16.9%.

Il terzo gradino del podio è andato invece al debutto di 'Made in Sud' su Rai2 con Stefano De Martino e Fatima Trotta, visto da 1.955.000 telespettatori pari al 9,3% di share.

Ascolti tv di lunedì 4 marzo 2019

Di seguito gli altri programmi della prima serata di ieri: 'Fast & Furious su Italia (1.166.000 telespettatori, share 5%); 'Autumn in New York' su Rai3 (1.031.000 telespettatori, share 4,1%); 'Quarta Repubblica' su Retequattro (884.000 telespettatori, share 4,2%); 'Grey's Anatomy 14' su La7 (698.000 telespettatori, share 2,63% nel I ep. e 698.000 e 3,03% nel II ep.); '007 - Casino Royale' su Tv8 (470.000 telespettatori, share 2,2%); 'Pizza Hero' sul Nove (397.000 telespettatori, share 1,5%).

Nell'access prime time 'I Soliti Ignoti' di Rai1 vince di un soffio su 'Striscia la Notizia' di Canale 5 grazie a 5.569.000 telespettatori e uno share del 20,88% contro i 5.380.000 e il 20,16% del programma Mediaset. Nel preserale invece la vittoria di Rai1 è netta: 'L'Eredità' ha incassato infatti 5.255.000 telespettatori e il 25,4% di share contro i 4.108.000 e il 20,3% di 'Avanti un altro!' andato in onda su Canale 5.

Nel complesso le reti della Rai si sono aggiudicate la prima serata, con 10.890.000 telespettatori e il 41,57% di share, la seconda serata con 4.431.000 e il 36,88%, e l'intera giornata con il 37,995 di share pari a 4.053.000 telespettatori.