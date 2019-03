Ascolti Tv, 'Il silenzio dell'acqua' contro Antonella Clerici: ecco chi ha vinto

Buona la prima per 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv crime di Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, che ha vinto la sfida degli ascolti di ieri, sabato 8 marzo 2019, piazzandosi in testa ai programmi più visti della serata con 3.364.000 telespettatori (15.28% share). In seconda posizione la semifinale di 'Sanremo Young' con Antonella Clerici, che guadagna un punto rispetto alle scorso puntate (che avevano come sfidante il temibile 'Uomini e Donne - La Scelta' di Maria De Filippi), ottenendo 3.076.000 telespettatori (share 15.02%): ad un passo dalla finale, insomma, la fetta di pubblico della Clerici sembra definita. Terzo gradino del podio per Quarto Grado: il talk show condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Rete 4, ha registrato un netto di 1.080.000 telespettatori, share 6,20%. E, praticamente a parimerito, su Tv8 Italia's Got Talent: 1.356.000 telespettatori, share 6,2%

Tutti gli ascolti di sabato 8 marzo 2019

Su Rai 2 NCIS: 966.000 telespettatori, share 4,4%. Nel dettaglio 990.000, 4,03% e 980.000, 4,37%.

Su La7 Propaganda Live: 961.000 telespettatori, share 5,48%.

Su Italia 1 Il film Tata Matilda e il grande: 997.000 telespettatori, share 4,51%.

Su Nove Fratelli di Crozza: 1.077.000 telespettatori, share 4,6%.

