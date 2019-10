Ascolti tv, Imma Tataranni inarrestabile. D'Urso torna a crescere

Continua l'affermazione nel prime time domenicale della fiction di Rai1 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore', che anche ieri è stato di gran lunga il programma più visto della prima serata con 4.401.000 spettatori e il 19.5% di share. Al secondo posto, 'Live - Non è la D'Urso' su Canale 5, con 2.273.000 spettatori e il 13.3% (ma con una durata molto superiore al programma di Rai1, dalle 21.19 all'1.21). Terzo, 'Che Tempo Che Fa' su Rai2, visto da 1.806.000 spettatori con il 7.3% di share, dalle 21.07 alle 22.37, e da 1.587.000 spettatori con l'8%, nel segmento 'Il Tavolo', dalle 22.41 alle 23.36.

Inarrestabile dunque il successo della serie tv 'crime' con protagonista l'attrice pugliese Vanessa Scalera. Lieve crescita invece per Barbara d'Urso, che nell'ultima puntata si era portata a casa 1 milione e 808 mila spettatori pari all'11,9% di share (e 14,9% di share con 2 milioni e 394 mila spettatori all'appuntamento di debutto).

D'Urso con Meloni batte Giletti con Salvini

Barbara D'Urso con Giorgia Meloni batte dunque Massimo Giletti con Matteo Salvini alla prova Auditel. Il programma di Canale 5 che ospitava ieri sera un'intervista alla leader di 'Fratelli d'Italia' è stato visto da 2.273.000 spettatori con il 13.3% di share. Mentre 'Non è L'Arena' su La7 ha totalizzato 1.052.000 spettatori con il 5.5% di share. Negli ascolti di una domenica sera caratterizzata dal derby d'Italia Inter-Juve su Sky 8che ha rubato ascolto alla tv generalista), c'è un'altra curiosità: il fanalino di coda Auditel, è stato Chef Rubio, protagonista nei giorni scorsi di polemiche tanto con Salvini quanto con Meloni sull'uccisione dei due poliziotti a Trieste. 'Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto' sul Nove ha ottenuto 242.000 spettatori con l'1% di share, in calo su domenica scorsa.

Tutti gli ascolti di ieri domenica 6 ottobre 2019

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo' su Italai 1 (1.391.000 spettatori, share 6%), 'Non è L'Arena' su La7 (1.052.000 spettatori, share 5.5%), 'Il Borgo dei Borghi' su Rai3 (992.000 spettatori, share 4.1%), 'The Bourne Identity' su Rete4 (799.000 spettatori, share 3.7%), 'Quattro Hotel' su Tv8 (395.000 spettatori, share 1.6%), 'Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto' sul Nove (242.000 spettatori, share 1%).