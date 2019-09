Ascolti tv: tra Giletti e d'Urso, vince Imma Tataranni

Sembrava una sfida con due soli protagonisti - ovvero Barbara d'Urso da una parte, con il suo carico di ospiti come Matteo Salvini, Marco Carta e la mamma del finto Sebastian Caltagirone, e Massimo Giletti dall'altra, con Pamela Prati e il suo avvocato Lina Caputo - ed invece a vincere la sfida deli ascolti televisivi di ieri, domenica 22 settembre, è stata 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore', la nuova serie tv di Rai Uno tratta dai romanzi di Mariolina Venezia.

5.118.000 spettatori pari al 23.3% di share per la fiction di Rai Uno. Mentre su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share (Buonanotte Live 827.000 – 18%). Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 6.2% con 1.137.000 spettatori.

Tutti gli ascolti di ieri sera 22 settembre 2019

'Doctor Strange' su Italia1, visto da 1.851.000 spettatori con l'8.4% di share. A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Hawaii Five - 0' su Rai2 (1.088.000 spettatori, share 4.7%), 'Il Borgo dei Borghi - La Grande Sfida' su Rai3 (941.000 spettatori, share 4.4%), 'Collateral' su Rete4 (539.000 spettatori, share 2.6%), '4 Hotel' su Tv8 (494.000 spettatori, share 2.1%), 'Rubio, alla ricerca del gusto perduto' sul nove (367.000 spettatori, share 1.6%).