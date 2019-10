Ascolti tv, Bruno Vespa fa record con il confronto Renzi-Salvini

Giornata importante quella di ieri per gli ascolti tv. A farla da protagonista non solo la partita della Nazionale Liechtenstein - Italia, trasmessa in prima serata su Rai Uno e vista da 5.969.000 spettatori (23,40% di share), ma anche lo speciale 'Porta a Porta' che ospitava il confronto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini: record storico su Rai Uno per il programma di Bruno Vespa, trasmesso in seconda serata, è stato guardato da 3.808.000 spettatori con il 25.4% di share. Il confronto, iniziato subito senza esclusioni di colpi tra i due leader ha avuto un largo seguito anche sui social, dove si è fatto sentire il popolo dei disillusi. A seguire tutti gli ascolti del prime time.

Ascolti martedì 15 ottobre 2019

Su Rai 2 Il film Shall We Dance?, 1.506.000 telespettatori, share 6,27%.

Su Rai 3 #Cartabianca, 1.021.000 telespettatori, share 4,81%.

Su Canale 5 Il film Il libro di Henry, 2.275.000 telespettatori, share 9,84%.

Su Italia 1 Le Iene Show, nella presentazione 2.247.000, 8,50% e 2.170.000 telespettatori, share 12,90%.

Su La7 DiMartedì, 1.225.000 telespettatori, share 5,70%.

Su Rete 4 Una vita, 1.156.000 telespettatori, share 5,05%.