Ascolti tv, ‘Non è la d’Urso’ cambia giorno e si scontra con Montalbano: il risultato della sfida

'Il Commissario Montalbano' vince sempre, ormai è un assioma nel panorama televisivo che ogni mattina confronta i dati relativi ai numeri e allo share dei programmi in onda nel giorno precedente. L'episodio 'Una Voce di notte', trasmesso lunedì 28 ottobre in prima serata da Rai1, ha ottenuto 4.615.000 spettatori e il 21.4% di share, numeri che ribadiscono la fidelizzazione del pubblico al personaggio tra i più amati nella storia della tv italiana contro cui nulla ha potuto Barbara d’Urso e il suo Live, migrato dalla domenica al lunedì sera: 1.946.000 spettatori, pari al 13% di share, sono stati i telespettatori sintonizzati sul talk di Canale 5, dato sostanzialmente identico a quello registrato dal programma nelle puntate precedenti, ma notevolmente inferiore a quello della concorrenza.

Ascolti tv di lunedì 28 ottobre 2019

Per quanto riguarda gli altri programmi, il terzo posto è per 'Report' che su Rai3 ha ottenuto 2.100.000 spettatori e il 9%, terzo per 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 (1.648.000 spettatori, share 8.4%). 'Quarta Repubblica' su Rete4 ha ottenuto 1.229.000 spettatori, (share 7%), 'Die Hard - Un buon giorno per Morire' su Italia 1 1.137.000 spettatori (share 4.8%), 'Grey's Anatomy' su La7 592.000 spettatori (share 2.7%), 'Django Unchained' su Tv8 (412.000 spettatori, share 2.3%), 'Tutto Tutto Niente Niente' sul Nove (371.000 spettatori, share 1.6%).