Ascolti tv: vince Temptation Island, ma Pretty Woman è inossidabile

'Temptation Island' vince il prime time di lunedì per Canale 5 con il 22.4% di share garzie a 3.718.000 spettatori. Si conferma inossidabile, nella stessa fascia, il classico della commedia romantica con Richard Gere e Julia Roberts 'Pretty Woman' che ha portato su Rai1 ben 3 milioni 302mila spettatori pari al 17,4 di share. Terzo gradino del podio di prima serata per Su Rete4 'Quarta Repubblica', su Rete 4, con 1 milione 70mila spettatori pari al 6,7% di share.

Risultati da palinsesto invernale, dunque, per il reality delle tentazioni, tra i pochi programmi estivi che sembra non risentire del calo fisiologico che arriva per la tv insieme alla bella stagione. Già la prima puntata, lunedì 24 giugno, aveva conquistato 3.546.000 telespettatori e uno share del 22,24%. E il conduttore Filippo Bisciglia gongola sui social: "Semplicemente Grazie", scrive nell'ultimo post, dove si dice molto emozionato.

Tutti gli ascolti tv di ieri lunedì 1 luglio 2019

Nel preserale 'Reazione a catena', su Rai1, con 3 milioni 134mila spettatori pari al 22,3% di share è stato il programma più visto. Da segnalare in vetta all'access prime time 'Techetechetè', sempre su Rai1, con 3 milioni 358mila spettatori e il 17,4% di share. Ancora vincente l'informazione Rai con il Tg1 delle 20.00 seguito da 3 milioni 449mila spettatori e il 20.8 di share. Le reti Rai si aggiudicano complessivamente l'intera giornata con 2 milioni 863mila spettatori. Alla somma delle reti Mediaset prima e seconda serata con, rispettivamente 7 milioni 61mila spettatori e 4 milioni 395mila spettatori.