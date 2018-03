Ascolti tv, Montalbano in replica batte l’Isola dei Famosi

Il Commissario Montalbano ‘arresta’ l’ascesa dell’Isola dei Famosi. Nella sfida degli ascolti tv di ieri sera, lunedì 12 marzo, la serie tv interpretata da Luca Zingaretti (in replica) batte il reality show condotto da Alessia Marcuzzi piazzandosi in cima alla classifica dei programmi più visti. Lo stacco è netto: ben 5 punti di share.

Questi i dati: Montalbano conquista 6.930.000 spettatori pari al 28.4% di share, mentre Canale 5 si "ferma" a 4.383.000 spettatori pari al 23.3% di share. Il tutto nonostante la diretta di ieri dell’Isola sia stata la più friccicarella tra le ultime andate in onda: la sfuriata della Marcuzzi, l’incontro di Alessia Mancini e del fidanzato ed altri siparietti lasciavano ben sperare, ma non sono bastati ad aizzare l'attezione del pubblico e sono capitolati di fronte a Camilleri.

E' la prima volta che l'Isola va a scontrarsi col commissario. La prima dopo vari cambi di palinsesto attuati nelle ultime settimane e - secondo i più maliziosi - improvvisati all'ultimo proprio per evitarne la potenza. "Fuggire" stavolta però sarebbe stato impossibile: stasera, infatti, va in onda l'incontro di Champions League Roma-Shakhtar e spazio al martedì sera proprio non c'era.

Tutti gli ascolti di lunedì 12 marzo 2018

Rai 1, “Commissario Montalbano” (in replica), 6.930.000 spettatori (share 28.4%)

Canale 5, Isola dei Famosi 13, 4.383.000 spettatori (share 23.3%)

Rai2, telefilm Hawaii – Five = 0, 1.002.000 spettatori (share 4.1%)

Italia 1, film Red 2, 1.446.000 spettatori (share 6%).

Rai3, L’Ultimo Lupo, 1.321.000 spettatori (share 5%)

Rete4, “Chi trova un amico trova un tesoro”, 1.038.000 spettatori (share 4.2%)

La7, Atlantide, 760.000 spettatori (share del 3.2%)