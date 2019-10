Ascolti tv, ecco chi ha vinto tra Carlo Conti e Gianni Morandi

Nuova vittoria nel prime time di venerdì per 'Tale e Quale Show' di Carlo Conti su Rai1, con 3.903.000 spettatori e il 19.5% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la fiction 'L'Isola di Pietro 3', fiction interpretata da Gianni Morandi, con 2.961.000 spettatori e il 14.6% di share. Terzo piazzamento per 'Contromano' su Rai3, con 1.374.000 spettatori e il 5.9% di share.

Tale e Quale Show chiude dunque in bellezza, portandosi a casa la vittoria nel prime time. Ad aggiudicarsi il primo posto il musicista Agostino Penna, seguito da Francesco Monte e Lidia Schillaci. Ma le sorprese non finiscono qui. Il terzetto sul podio continuerà la sua avventura nel “torneo” di Tale e Quale in onda sabato prossimo sfidando altri sei concorrenti della passata edizione, insieme a Davide de Marinis e Jessica Morlacchi (il primo ha imitato Battisti la seconda Christina Aguilera).

Tutti gli ascolti di venerdì 18 ottobre 2019

A seguire, tra gli altri ascolti di prima serata: 'Quarto Grado' su Rete4 (1.275.000 spettatori, share 7.2%), 'Fratelli di Crozza' sul Nove (1.199.000 spettatori, share 5.1%), 'Guardians - Il Risveglio dei Guardiani' su Italia 1 (1.073.000 spettatori, share 4.6%), 'Ncis Los Angeles' e 'Criminal Minds' su Rai2 (rispettivamente, 1.208.000 spettatori, share 4.9%, e 822.000 spettatori, share 4%), 'Propaganda Live' su La7 (846.000 spettatori, share 4.8%), 'X Factor 2019' su Tv8 (638.000 spettatori, share 3%).

In access prime time vincono i 'Soliti Ignoti' di Rai1 con 5.070.000 spettatori e il 20.9%, mentre su Canale 5 'Striscia la Notizia' totalizza 4.495.000 spettatori e il 18.4% di share. Vittoria di Rai1 anche nel preserale con 'L'Eredità' che registra 4.525.000 spettatori e il 24.4% di share, superando 'Caduta Libera' su Canale 5 che ottiene 3.586.000 spettatori e il 20.1% di share.

Complessivamente le reti Rai prevalgono su quelle Mediaset sia in prime time che nelle 24 ore. Mentre Mediaset vince in seconda serata.