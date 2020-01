Ascolti tv, 'Il Cantante Mascherato' vs 'Grande Fratello Vip': chi ha vinto la sfida del venerdì

La sfida televisiva del venerdì sera ha ritrovato ancora una volta ‘Il Cantante Mascherato’ su Rai Uno e ‘Il Grande Fratello Vip’ su Canale 5 a contendersi un pubblico che ieri, 17 gennaio 2020, si è dimostrato di nuovo più numeroso per lo show condotto Milly Carlucci.

Come nell’esordio, infatti, anche la seconda puntata del programma dell’ammiraglia Rai ha superato la concorrenza del reality raccontato da Alfonso Signorini con 4.025.000 telespettatori e uno share del 19,52% che eguaglia sostanzialmente il dato del debutto. 3.009.000 telespettatori e uno share del 17,67%, invece, per la quarta diretta del GF Vip, in calo rispetto alla serata di mercoledì 15 gennaio. Terzo posto per il film trasmesso da Italia1 'Io sono vendetta', che ha totalizzato 1.671.000 telespettatori e uno share del 7%.

Ascolti tv di venerdì 17 gennaio 2020

Per quanto riguarda le altre reti, su Retequattro 'Quarto Grado' è stato visto da 1.245.000 telespettatori con uno share del 6,78% mentre su Rai3 'Aspirante Vedovo' ha totalizzato 1.169.000 telespettatori e uno share del 4,82%. Su Rai2 'NCIS Los Angeles' ha interessato 1.160.000 telespettatori pari a uno share del 4,8% mentre su su La7 'Propaganda Live' è stata seguita da 1.008.000 telespettatori realizzando uno share del 5,46%. Chiudono gli ascolti del prime time 'Alessandro Borghese - 4 Ristoranti', seguito su su Tv8 da 548.000 telespettatori (share del 2,21%) e 'I Migliori Fratelli di Crozza', visto su Nove da 546.000 telespettatori (share 2,25%).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini 'Soliti ignoti il ritorno' si è confermato leder della fascia con 5.368.000 telespettatori e uno share del 21,3%. Il programma concorrente in onda su Canale 5 'Striscia La Notizia' è stato visto da 4.847.000 telespettatori con uno share del 19,21%. Nella fascia preserale ancora una vittoria per 'L'Eredità' in onda su Rai1 che è stata seguita da 5.379.000 telespettatori pari al 26,1% battendo così Canale5 con 'Avanti un altro!' che ha interessato 4.216.000 telespettatori pari a uno share del 20,76%.