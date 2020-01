Ascolti tv, boom del Cantante Mascherato che stravince sul Grande Fratello Vip

Grande esordio per 'Il Cantante Mascherato', il nuovo programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci che vede 8 personaggi famosi esibirsi dentro enormi maschere in totale anonimato. La prima puntata ha registrato 4.437.000 telespettatori e uno share del 20,85%, stravincendo il prime time di venerdì 10 gennaio.

Perde punti il Grande Fratello Vip, che con 2.922.000 telespettatori e il 16,76% di share (rispetto ai 3.405.000 e il 20,14% della prima puntata) si ferma al secondo posto. Medaglia d'argento per il film 'Giustizia privata', su Italia1, con 1.636.000 telespettatori e il 6,75% di share.

Ascolti tv di venerdì 10 gennaio: prime time

A seguire 'Io sono Tempesta', su Rai3, con 1.593.000 telespettatori e il 6,50% di share; Rete 4 con 'Quarto Grado', visto da 1.157.000 telespettatori (share 6,10%); 'NCIS Los Angeles', su Rai2, con 1.105.000 telespettatori (share 4,25%) per il primo episodio e 1.102.000 telespettatori (share 4,61%) per il secondo. 869.000 telespettatori e uno share del 4,51% per 'Propaganda Live', in onda su La7, mentre chiudono Nove con 'I migliori fratelli di Crozza' (636.000 telespettatori, share 2,5%) e Tv8 con MasterChef Italia 2018 (593.000 telespettatori, share 2,7%).