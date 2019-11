La Champions vince la sfida degli ascolti tv; risultati da record per ‘Il Collegio’

La super-sfida di Champions League trasmessa da Canale 5 è stata leader assoluta della prima serata di martedì 26 novembre con 5.329.000 spettatori e il 20,5% di share. Numeri straordinari quelli del match 'Juventus-Atletico Madrid', rispetto ai quali nulla ha potuto, come era prevedibile, la concorrenza di Rai1, ferma a 2.776.000 spettatori (13,2%) interessati al film tv in replica 'Luisa Spagnoli', con Luisa Ranieri protagonista.

Meritato terzo posto sul podio degli ascolti tv la puntata di chiusura della quarta stagione de 'Il Collegio' che ha avuto una media di ascolto record pari al 10,6% con 2 milioni 444mila ascoltatori. Dati di gran riguardo per il docu-reality di Rai Due che ha registrato un incremento dell'1,6 di share e di 326mila ascoltatori rispetto alla stagione precedente. La finale di martedì 26 novembre è stata quella più vista della storia del programma, con un ascolto di 2 milioni 352mila spettatori e uno share medio del 10,2% salito al 52,7% nel target dei giovanissimi, tra gli 8 e i 14 anni. 'Il Collegio', inoltre, con 596mila interazioni si è confermato il programma più commentato dell'intera giornata, al netto degli eventi sportivi.

Ascolti tv di martedì 26 novembre 2019

Sul fronte dell'informazione in prime time, su Rai3 #cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, con 1 milione 208mila spettatori e il 5,4% di share è stato il talk più seguito della prima serata. Su La7 'DiMartedì' ha avuto 1 milione 8mila spettatori pari a uno share del 4,5%, e su Rete 4 in 840mila hanno visto 'Fuori dal coro', con share al 4,6%. Informazione Rai in vetta anche nella seconda serata con 'Porta Porta' di Bruno Vespa, in onda su Rai1, che è stato il programma più seguito nella fascia grazie a 756mila spettatori con l'11% di share.

Le Iene Show su Italia 1 ha interessato 1.769.000 spettatori, corrispondenti al 10.8% di share. Su TV8 Premonition ha segnato l’1.9% con 466.000 spettatori mentre sul Nove Tutte contro Lui ha catturato l’attenzione di 503.000 spettatori (2.1%).