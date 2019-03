Ascolti tv, ‘Il silenzio dell’acqua’ chiude senza gloria. E Fabio Fazio vince ancora

Nemmeno la puntata finale è riuscita a coinvolgere un numero di telespettatori sufficienti per raggiungere la vetta dei programmi più visti di domenica 24 marzo: ‘Il silenzio dell’acqua’, la fiction di Canale 5 con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, si è fermata a 3.046.000 telespettatori, raggiungendo uno share del 14,3% che, sebbene sia cresciuto di due puti rispetto alla scorsa settimana, non ha raggiunto la soglia ottenuta dalla concorrenza.

E’ stato ancora Rai1, infatti, con il 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio il programma più visto della prima serata domenicale, che ha coinvolto 3.781.000 telespettatori pari al 15,3%. A seguire 'Che tempo che fa - Il tavolo' ha ottenuto 2.135.000 telespettatori pari al 13,3% .

Terzo posto per Rai2 con 'The Good Doctor 2': il primo episodio ha fatto registrare l'8,7% di share e 2.204.000, mentre il secondo è arrivato a superare lo share del al 10,3% di share con 2.394.000 telespettatori.

Ascolti tv della prima serata di domenica 24 marzo

A seguire su Rete4 la partita Olanda-Germania ha ottenuto 1.976.000 telespettatori e il 7,9% di share mentre su Italia1 il programma 'Le Iene' è stato visto da 1.802.000 telespettatori pari al 10,4%. Su La7 'Non è l'Arena' è stato visto da 1.480.000 telespettatori pari al 6,8% di share. Su Rai3, invece, 'Amore Criminale' è stato visto da 1.087.000 telespettatori pari ad uno share del 5%. Su Tv8 '4 Ristoranti' è stato seguito da 562.000 telespettatori pari al 2,5% di share mentre sul Nove 'Camionisti in Trattoria' ha ottenuto 388.000 telespettatori pari all' 1,6% di share.ù

Ascolti tv del pomeriggio di domenica 24 marzo

Nel pomeriggio di ieri su Rai1 'Domenica In' di Mara Venier ha fermato l'asticella nella prima parte a 2.728.000 telespettatori pari al 19,3% e 2.190.000 telespettatori pari al 18% nella seconda parte. Su Canale 5 'L'arca di Noè' ha totalizzato 2.449.000 telespettatori pari al 15,05% di share. 'Beautiful' è stato visto, invece, da 2.124.000 telespettatori pari a uno share del 13,86% mentre 'Una Vita' ha ottenuto 1.834.000, e il 13,58% di share.

'Il Segreto' è stato seguito da 1.991.000 telespettatori pari al 16,52% di share mentre 'Domenica Live' nella prima parte ha totalizzato 2.059.000 telespettatori e il 16,05% e nella seconda 1.944.000 telespettatori e il 13,3% di share.

La rete ammiraglia di viale Mazzini ha poi dominato il preserale con 'L'Eredità', il game show visto da 4.731.000 telespettatori, con il 24,2%. Su Canale 5 'Avanti un altro!' è stato visto da 3.693.000 telespettatori pari a uno share del 19,20%.