Ascolti tv: ‘Il Volo’ conquista la prima serata e ‘Il Collegio’ registra un altro successo

Il concerto del trio composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Piero Barone ha conquistato il pubblico televisivo nella prima serata di martedì 19 novembre: ‘Il Volo – 10 Anni insieme’ tenutosi a Matera per celebrare i cantanti noti in tutto il mondo ha registrato 3.526.000 spettatori pari al 15.1% di share, dato quasi eguagliato dalla concorrenza ma comunque superiore. Rai Uno, infatti, ha trasmesso la replica della fiction con protagonista Luca Zingaretti nei panni del noto imprenditore ‘Adriano Olivetti – La Forza di un Sogno’ interessando 3.105.000 spettatori per uno share del 14.6%.

Al di là delle reti ammiraglie, il dato da sottolineare è ancora una volta quello del docu-reality di Rai Due ‘Il Collegio’ che anche nella serata di ieri, ha realizzato un altro clamoroso successo dopo il record della scorsa settimana con 2.530.000 spettatori e l’11% di share. Di poco superiore Italia Uno che grazie alla nuova puntata de ‘Le Iene’ ha registrato 2.028.000 spettatori (12.1% di share).

Ascolti tv di martedì 19 novembre 2019

Per quanto riguarda le altre reti, su Rai3 #Cartabianca ha raccolto 910.000 spettatori con il 4.1%, Rete4 con Fuori dal Coro 1.114.000 spettatori e il 5.5%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.310.000 spettatori con uno share del 5.9%, mentre Tv8 con ‘007 – La morte può attendere’ segna 559.000 spettatori (2.6%) e sul Nove Vi presento i nostri è seguito da 429.000 spettatori con l’1.8%.