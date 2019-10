Ascolti tv: vola ‘Imma Tataranni’, in calo d’Urso e Giletti. Cresce Fazio

Da quando è stata trasmessa la prima puntata, la domenica sera televisiva è tutta sua, di 'Imma Tataranni - Sostituto Procuratore', che anche ieri, nel suo quinto appuntamento in prima serata su Rai Uno, ha riscosso un altro importante successo.

5.040.000 spettatori, pari al 23.3% di share, sono stati coloro che hanno seguito la fiction con Vanessa Scalera in vetta nella classifica dei programmi più seguiti di domenica 20 ottobre, dato che stacca di molto Canale5 e il suo 'Live - Non è la D'Urso' (dalle 21.22 all'1.23, 2.103.000 spettatori e il 12.9% di share, in flessione rispetto alla scorsa settimana). Cresce e si conferma al terzo posto, 'Che Tempo Che Fa' su Rai2, che ottiene 1.932.000 spettatori e l'8% di share (in seconda serata 'Che Tempo Che Fa - Il Tavolo' regista 1.330.000 spettatori con il 7.1% di share). 'Non è l'Arena' su La7 su ferma, invece, a 1.031.000 spettatori, share 5.6%, in lieve calo rispetto alla scorsa settimana.

Ascolti di domenica 20 ottobre 2019

Tra gli altri ascolti di prime time: 'World War Z' su Italia 1 (1.391.000 spettatori, share 6.2%), 'Il Borgo dei Borghi' su Rai3 (1.053.000 spettatori, share 4.6%), 'Nella valle della violenza' su Rete4 (678.000 spettatori, share 3.1%), 'Bruno Barbieri - 4 Hotel' su Tv8 (515.000 spettatori, share 2.2%), 'Rubio alla Ricerca del Gusto Perduto' sul Nove (274.000 spettatori, share 1.2%).

Per quanto riguarda il pomeriggio, ottimo il riscontro del pubblico per la ‘Domenica In’ di Mara Venier, seguita da 2.989.000 telespettatori con punte di tre milioni pari a un 18.46% di share che ha battuto le soap di Canale 5 (Beautiful, Una Vita e Il Segreto hanno oscillato tra il 10 e il 12%).